الطالبي العلمي: “نرفض التهجم على الهيئات القضائية أو التشكيك بقراراتها

هبة بريس - الرباط

كشف الوزير والقيادي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقدته أحزاب الأغلبية قبل يومين، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

الطالبي العلمي، أفاد في حديث صحفي، أن اجتماع الأغلبية تطرق أيضا الى استقلال القضاء، حيث تم التنبيه إلى أن دولة الحق والقانون لا تستقيم إلا بوجود مؤسسات قوية قائمة على فصل السلط، تتعامل مع جميع المواطنين بنفس المنطق، وبالتالي لا يمكن لأي سلطة تتدخل في اختصاصات السلط الأخرى، وخصوصا عندما يتعلق الامر بالسلطة القضائية التي يحتكم إليها مختلف المواطنين ضمانا لحقوقهم.

القيادي التجمعي، أكد في حديثه، على أن الدستور والقانون يضمنان لكل المتقاضين حق المحاكمة العادلة، والمساواة في التقاضي، معبرا عن رفض حزبه التهجم على الهيئات القضائية أو التشكيك في نزاهة قراراتها، وخصوصا حينما يتعلق الامر بأعضاء إحدى السلط الأخرى.

وشدد الوزير، على أن التجمع يرفض بشكل تام التدخل في قضية رائجة أمام المحاكم، لافتا إلى أن اللجوء الى هذا الأسلوب يسعى الى التأثير على مجريات الأمور لصالح طرف على حساب الطرف الآخر. حسب قوله

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