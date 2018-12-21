مواجهات بين الشرطة الإسبانية ومتظاهرين في برشلونة

هبة بريس - وكالات

وقعت اشتباكات بين الشرطة الإسبانية ومحتجين على قرار السلطات المركزية في مدريد نقل جلسة لمجلس الوزراء اليوم إلى مدينة برشلونة، عاصمة إقليم كتالونيا الإسباني.

وتشهد برشلونة اليوم الجمعة احتجاجات متزامنة نظمها مؤيدو انفصال الإقليم عن إسبانيا، تتمركز أكبرها في منطقة Estació de França القريبة من قصر Llotja de Mar الذي تعقد الحكومة الإسبانية جلستها فيها.

وحاول المحتجون اختراق طوق للشرطة قرب القصر للوصول إلى المكان، ورموا عناصرها بالحجارة والمفرقعات المحشوة بالطلاء.

كما أغلق الانفصاليون طرقا وأقاموا متاريس احتجاجا على عقد جلسة مجلس الوزراء في برشلونة الذي عادة ما يعقد في العاصمة مدريد.

في المقابل، استخدمت الشرطة الهراوات المطاطية ضد المحتجين.

وأكدت السلطات الإسبانية إصابة 32 شخصا على الأقل بجروح خلال الاشتباكات، بينهم 20 شرطيا، في حين أوقفت الشرطة 11 متظاهرا.

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