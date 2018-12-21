المحامون ينتفضون في وجه إدارة الضرائب بسبب هذا القرار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصدر مكتب جمعية اصدقاء العدالة، منتدى المحامي والمحامية بلاغا شديد اللهجة ضد قرارة الجديد لادارة الضرائب الخاص بتضريب مهنة المحاماة، معتبرا أن الصيغة الجديدة لإدارة الضرائب تمس شرف وامانة مهنة المحاماة لافتراضها عدم صحة التصريحات الضريبية للمحامين ولاعتمادها ايضا منطق التهديد ضد المحامين.

واكد البلاغ مكتب اصدقاء العدالة أن تقوية موارد المالية للدولة لن يتحقق إلا بمحاربة الفساد، واعتماد الحكامة الجيدة في تدبير الميزانية العامة للدولة. مشيرا إلى أن الاجدر فرض الضريبة على الثروة وليس على مهنة المحاماة. مشددا على رفض الصيغة الحالية لادارة الضرائب والاستعداد الى تنظيم كل الاشكال النضالية للدفاع على حقوق المحامين والمحاميات.

وفي نفس السياق، أصدر ملتقى التواصل للمحامين الشباب بأكادير بلاغا للرأي العام حول مقترح إدارة الضرائب والمتعلق بالوضعية الضريبية لمهنة المحامين. واعتبرت أن مقترحها يهدف لتصريف الأزمة المالية للدولة على حساب المهنة بوجه عام وشريحة واسعة من المحامين الشباب بوجه خاص.

ودعى ملتقى التواصل لحل الملف الضريبي وفق مقاربة تشريعية بسن نصوص خاصة تراعي خصوصية مهنة المحاماة وتستحضر أدوارها الطلائعية كرسالة انسانية.

وأضاف البلاغ الى استعداد المحامين لخوض كافة الأشكال النضالية والخطوات العملية التي يقتضيها الملف بتنسيق مع باقي الإطارات المهنية المحلية والوطنية.

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