حجز 138 كبسولة كوكايين لدى مواطنة افريقية بمطار البيضاء

هبة بريس

علم لدى ولاية أمن الدار البيضاء، أن كمية مخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطنة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، بلغ وزنها الإجمالي 1 كيلوغرام و950 غراما (1.950) ملفوفة داخل 138 كبسولة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيها جرى توقيفها على متن الرحلة الجوية القادمة من مطار ساوباولو بالبرازيل بتاريخ 17 دجنبر الجاري، حيث مكنت عملية التفتيش من العثور بحوزتها على 131كبسولة تحتوي على 1860 غراما من مخدر الكوكايين، كانت تخفيها تحت شعرها المستعار، في حين أوضحت عملية الفحص بالأشعة وجود كبسولات إضافية من مخدر الكوكايين داخل أمعائها.

وأضاف البلاغ أنه، وبعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين الإضافية التي بلغ وزنها 90 غراما، واستقرار الحالة الصحية للمشتبه فيها، تم إيداعها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه القضية، تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

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