حصري.. هكذا تفجرت فضيحة “مول حانوت” و هو يصور مغامراته الجنسية مع زبوناته المتزوجات

هبة بريس – الدار البيضاء

بعدما كانت هبة بريس سباقة لنشر خبر اعتقال خمسيني بمدينة برشيد متورط في فضيحة جنسية تتعلق بممارسة الجنس مع زبونات محل البقالة الذي يشتغل به و تصويرهن ، توصلت هبة بريس بمعطيات جديدة تتعلق بهاته القضية.

و وفق المعلومات الأولية التي توصلنا بها، فإن سيدة تقطن بمدينة برشيد قد تقدمت بوضع شكاية تتهم من خلالها شخصا في عقده الخامس بالتحرش بها و محاولة إغوائها لممارسة الجنس و تهديدها و ابتزازها.

و حسب ذات المصدر، فقد تحركت عناصر الأمن بالمدينة قصد التحقيق مع المشتكى به حيث تمت مباغثته بالمحل الذي يتواجد به و هو عبارة عن محل للبقالة يوجد بالقرب من منطقة الحي الحسني لتتفجر فضيحة جنسية من العيار الثقيل بعدما جرى اكتشاف أشرطة و تسجيلات جنسية.

و كانت مصالح الأمن قد اعتقلت الشخص المتهم و هو بقال من داخل محله بعد أن عثرت على أشرطة جنسية و تسجيلات لممارسات جنسية يعتقد أنها تخصه رفقة بعض من زبوناته و اللواتي يتوقع أن تكون من ضمنهن سيدات متزوجات.

و في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع فضل عدم الكشف عن هويته، أن القضية تفجرت بعدما كانت شابة في العشرينيات من العمر تتعرض لمحاولة الابتزاز و التهديد بنشر صورها و مقاطع فيديو مثيرة تخصها من طرف المعني بالأمر.

و أضاف مصدرنا أن القصة تعود لكون شخص تجاوز عقده الخمسين و يشتغل كبقال بمدينة برشيد كان على علاقة حميمية مع شابة بالمدينة في منتصف عشرينات العمر و تعرف عليها بعدما كانت تحج على محله كزبونة.

و بعد مدة من علاقتهما ، تحصل من خلالها البقال الخمسيني على مجموعة من الصور و الفيديوهات للشابة و هي في أوضاع حميمية، قررت الشابة إنهاء هاته العلاقة و هو الأمر الذي لم يرق صاحب المحل مما دفعه لمحاولة ابتزازها بنشر صورها.

و أمام إصرار المعني بالأمر على مواصلة استغلال الشابة جنسيا عبر ابتزازها بصورها و فيديوهاتها، لم تجد الأخيرة من حل سوى اللجوء لأحد أفراد أسرتها لتحكي له الموضوع.

الأخير و وفق ذات المصدر، قرر استدراج البقال بطريقة ذكية، حيث و بعدما ربط به الاتصال و ضرب معه موعدا مباشرا أكد له أن مستعد للتدخل بينهما بخيط أبيض و تقريب وجهات النظر و لما لا تزويجهما في المستقبل شريطة حذفه للصور.

و مباشرة بعدما أخرج البقال هاتفه النقال لمسح بعض الصور ، يضيف المصدر، حتى استغل قريب الشابة الضحية الفرصة لخطف الهاتف و من تم اللجوء مباشرة رفقة الفتاة لمقر الدائرة الأمنية لوضع شكاية في الموضوع مدعمة بالهاتف المتحصل عليه.

و فور وضع الشكاية و بتعليمات من النيابة العامة، جرى توقيف “مول الحانوت” المتهم بالفضيحة الجنسية و نقله لمقر الدائرة الأمنية قصد تعميق البحث معه كما جرى حجز هاتفه و التسجيلات المصورة التي تم العثور عليها بمحله بعد تفتيشه، حيث يتوقع أن تحتوي التسجيلات على مقاطع مصورة للبقال رفقة بعض السيدات من زبوناته ، خاصة أن هاته القضية تأتي أياما قليلة فقط بعد واقعة “راقي بركان” و التي أثارت الكثير من الجدل.

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