أخنوش يجتمع بمهنيي إنتاج الحوامض لمواجهة اكراهات القطاع

هبة بريس

يلتقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، بداية يناير المقبل، مهنيي وممثلي سلسلة الحوامض بالمغرب لمناقشة الوضعية الراهنة للسلسة وتقديم مقترحات من أجل رفع الإكراهات القائمة قصد تحقيق أهداف تطوير القطاع،.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه سيتم، تمهيدا لهذا الاجتماع، عقد اجتماعات خلال الشهر الجاري بين المهنيين ومسؤولي قطاع الفلاحة على مستوى الجهات لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتطوير سلسلة الحوامض والتدابير الكفيلة بمواجهة الصعوبات التي يواجهها الفلاحون والتي قد تعيق ازدهار السلسلة.

وأضافت أنه باستثناء بعض أحواض الإنتاج التي تعاني من بعض الاضطرابات المتصلة بالأسعار، وهي قضية ستكون مدرجة في جدول أعمال هذه الاجتماعات، فإن الوضعية العامة المتعلقة بتسويق الحوامض وتصديرها تشهد تعافيا.

وأبرز البلاغ أن سلسلة الحوامض بالمغرب عرفت تطورا مهما في السنوات الأخيرة بفضل الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، والتي أسهمت في تحسن الإنتاج.

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