تظاهرات حاشدة في برشلونة.. و”الأمن” يرد بقوة

هبة بريس - وكالات

شهدت مدينة برشلونة الإسبانية، الجمعة، مواجهات عنيفة بين الشرطة ومحتجين، خلال تظاهرة رافضة لاجتماع الحكومة الإسبانية في إقليم كتالونيا.

وعبر المحتجون عن غضبهم من عقد اجتماع لمجلس الوزراء الإسباني في برشلونة، حيث أغلقوا طريقا سريعا وعشرات الشوارع والأزقة، مما أدى إلى إعاقة الحركة المرورية من وإلى المدينة.

وكان محتجون مؤيدون للاستقلال قد دعوا إلى الاحتجاجات لإظهار “الاشمئزاز” من قرار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعقد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في برشلونة.

وتم، منذ الساعات الأولى من الجمعة، تعزيز الإجراءات الأمنية في الإقليم الشمالي الشرقي المزدهر، بالمئات من شرطة مكافحة الشغب والشرطة الوطنية الإسبانية.

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