وزير خارجية الدانمارك : المغرب بلد آمن

هبة بريس

شددت وزارة الخارجية الدانماركية التأكيد على أن المملكة المغربية دولة آمنة.

وأكد بلاغ لوزير الخارجية الدانماركي، أندرس سامويلسون، نشر على موقعه الالكتروني، أنه لم يسبق أن سجلت أي شكاية من طرف المواطنين الدانماركيين الذين زاروا المغرب.

هذا ويشار إلى أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، تمكن صباح اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم توقيف المشتبه بهم بمدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث

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