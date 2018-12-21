تحطم طائرة في جورجيا الأميركية.. ومقتل جميع ركابها

هبة بريس - وكالات

تحطمت طائرة خاصة بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية، مما أسفر عن مقتل جميع من عليها، وفق ما نقل مسؤولون، الجمعة.

وقالت كاثلين بيرغن، المتحدثة باسم إدارة الطيران الاتحادية فيرستلو بالبريد الإلكتروني، إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا سايتيشن 560، سقطت الخميس على بعد 2.4 كيلومتر من مطار مقاطعة فولتون على الجانب الغربي من أتلانتا، التي كانت قد أقلعت منه للتو.

وذكرت أن المؤشرات الأولية تدل على وجود 3 أشخاص على متن الطائرة. وأضافت أن سبب التحطم ما زال قيد التحقيق.

وقالت إدارة الإطفاء في أتلانتا إنه لم ينج أحد ممن كانوا على الطائرة.

وتابعت أن رجال الإطفاء أخمدوا ألسنة اللهب التي اشتعلت في الحقل، الذي سقط فيه معظم الحطام وأنهم يعاينون المنطقة المحيطة للتأكد من عدم إصابة أحد على الأرض.

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