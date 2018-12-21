تونس .. «السترات الحمراء» تؤكد تلقّيها «دعما ضمنيا» من الرئيس

هبة بريس - وكالات

قال متحدث باسم حملة «السترات الحمراء» إنه تلقى اتصالا من أحد مستشاري الرئيس التونسي يؤكد دعم الأخير لهذا الحراك، فيما نفت السفارة الأمريكية في تونس حدوث أي لقاء بين السفير الأمريكي دانيال روبنشتاين، ومنسق الحملة المذكورة.

وقال رياض جراد، المتحدث باسم حملة «السترات الحمراء» لصحيفة «المصري اليوم» إنه تلقى رسالة من الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، نقلها مستشاره السياسي، نور الدين بن تيشة، الذي قال له في اتصال هاتفي (نقلا عن قائد السبسي) «ثقتنا كبيرة في الشباب التونسي وتونس أمانة في رقابكم»، وهو ما يؤكد الدعم «الضمني» للرئيس التونسي لهذا الحراك.

من جانب آخر، نفت السفارة الأمريكية في تونس ما ذكره منسّق حملة «السترات الحمراء»، نجيب الدزيري، حول لقائه بالسفير دانيال روبنشتاين، مشيرة إلى أن الدزيري التقى فقط المستشار السياسي في السفارة.

وكان نجيب الدزيري، منسق حملة «السترات الحمراء، أكد أنه التقى الثلاثاء بالسفير الأمريكي لمدة ساعة ونصف، قبل أن يتراجع لاحقا عن تصريحاته.

وقال فيليب أسيس، المسؤول الإعلامي في السفارة الأمريكية، إن نجيب الدزيري طلب لقاء مسؤولين في السفارة، لكنه تم استقباله فقط من قبل المستشار السياسي.

وكانت الحكومة التونسية انتقدت حملة السترات الحمراء، حيث أشار إياد الدهماني الناطق باسم الحكومة إلى أن أحد ممولي الحملة تم إيقافه في وقت سابق في إطار الحرب ضد الفساد، فيما أطلق نشطاء حملة مضادة بعنوان «السترات الزرقاء» لمواجهة من قالوا إنهم يرغبون بإثارة الفوضى في البلاد.

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