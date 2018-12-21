سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمغرب: جريمة إمليل لا يجب أن تسيء لصورة الوطن وشعبه

هبة بريس

قالت سفيرة الإتحاد الأوروبي بالمغرب، كلاوديا آمبر إن “هذه الجريمة لا يجب أن تسيء لصورة المغرب ولشعبه الكريم.”

وكتبت الدبلوماسية الأوروبية في تدوينة لها على حسابها في تويتر: ““باسم زملائي المغاربة، والأوربيين، وباسمي الشخصي، نود التقدم بتعازينا الصادقة، والإعراب عن عميق تعاطفنا مع أسرة، وأصدقاء الشابتين، اللتين لقيتا حتفهما بشكل مأساوي في منطقة إمليل”.

وأضافت السفيرة إنه “لا توجد كلمات للتعبير عن صدمتنا أمام هذا الحادث المروع”، معبرة عن تضامنها مع المغاربة في هذه المحنة، التي قالت إنها يجب أن تؤثر في صورة المغرب، وشعبه الكريم.

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