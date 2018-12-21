ماكرون لأصحاب السترات الصفراء: “أنتم على حق”

هبة بريس - وكالات

رد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس على معارضي زيادة الضريبة على الوقود بالقول “أنتم على حق”، وذلك بعد أن جمع التماس ضد الضريبة توقيع 1,15 مليون شخص عبر الانترنت بعد الاحتجاجات العنيفة لحركة “السترات الصفراء”.

إلى جانب ذلك، أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن حزمة إنفاق تهدف إلى تهدئة محتجي “السترات الصفراء”. وجاءت موافقة البرلمان بعد مناقشات استمرت على مدار 13 ساعة.

ويتضمن القانون الجديد إعفاء الأجر مقابل ساعات العمل الإضافي من الضرائب، بداية العام المقبل، وإعفاء 70 في المئة من أصحاب المعاشات من زيادة كانت مقررة في الرسوم الالزامية للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة 100 يورو شهريا لأصحاب الأجور الدنيا.

من جهته، وصف ماكرون الالتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري من دون الحاجة إلى زيادة الضرائب بأنه “تشريع المواطنين”.

وكتب ماكرون متوجها إلى المليون شخص وأكثر الذين وقعوا الالتماس على “تشاينج دوت أورغ” بالقول: “سمعت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر، أنتم على حق”.

وذكّر ماكرون الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود أو الكهرباء خلال فصل الشتاء.

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