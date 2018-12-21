جيد يدشن اتفاقيات فوزي لقجع التحكيمية بالقارة السمراء

هبة بريس – القسم الرياضي

حط صبيحة اليوم طاقم تحكيمي مغربي رحاله بمطار القاهرة الدولي و ذلك يوما قبل المواجهة القوية التي سيتكلف بقيادتها باستاد الدفاع الجوي و التي تندرج ضمن بطولة الدوري المصري.

و يتعلق الأمر برباعي تحكيمي يقوده الحكم الدولي رضوان جيد بمساعدة لحسين ازكاو و مصطفى اكركاد و ياسين بوسليم كحكم رابع، أنيطت لهم مهمة قيادة قمة الجولة بالدوري المصري و التي ستجمع بين نادي بيراميدز و إنبي.

و تم اختيار طاقم التحكيم المغربي تماشيا مع اتفاقيات التعاون و تبادل الخبرات التحكيمية التي سبق و وقعها فوزي لقجع بصفته رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع نظيره المصري إسوة بعدد من جامعات الدول الأفريقية.

و تهم هاته الاتفاقيات الموقعة تبادل الخبرات في مجموعة من المجالات المرتبطة بكرة القدم و على رأسها التحكيم ، حيث ستسمح للحكام المغاربة بقيادة مباريات بدوريات القارة السمراء فيما سيمكن الاستعانة ببعض الحكام الأفارقة لقيادة بعض مباريات الدوري المغربي مستقبلا.

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