قتلى خلال احتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز في السودان

هبة بريس - وكالات

قتل ستة اشخاص الخميس في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها مدينة القضارف شرق السودان احتجاجا على ارتفاع اسعار الخبز، كما اعلن مسؤول محلي.

وقال معتمد القضارف الطيب الامين طه لمحطة تلفزيون “سودانية 24” المستقلة “سقط ستة قتلى وعدد من الجرحى” من دون أن يوضح ظروف سقوط القتلى والجرحى.

وكانت السلطات اعلنت في وقت سابق فرض حظر تجول في القضارف “حفاظا على ممتلكات المواطنين”.

وكان المتظاهرون أشعلوا النار الخميس في مقرين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في مدينتي دنقلا والقضارف في شمال وشرق السودان اثر تظاهرات واحتجاجات على ارتفاع اسعار الخبز كما افاد شهود لوكالة فرانس برس.

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