جماعة وجدة و”موبيليس” في إجتماع لحل مشاكل مرتفقي النقل الحضري

هبة بريس : وجدة

ترأس عمر حجيرة رئيس جماعة وجدة بمقر الفضاء الأمريكي التابع للجماعة، أمس الخميس 20 دجنبر الجاري ،اجتماع لجنة التتبع الرسمية الخاصة بالنقل الحضري بحضور ممثلي الاحزاب السياسية بالمجلس أعضاء اللجنة(حزب الأصالة والمعاصرة، العدالة والتنمية وحزب الاستقلال) والرئيس المدير العام والمدير العام لشركة سيتي باس والمدير العام لشركة موبيليس وجدة وممثلي السلطة المحلية والمدير العام للمصالح وأطر الجماعة، حيث تضمن جدول أعمال الإجتماع مدارسة عدد من المشاكل التي يعرفها النقل الحضري بوجدة .

وتم خلال الاجتماع عرض النتائج النهائية لمكتب الدراسات الذي قام سابقا بإنجاز بحث ميداني لواقع النقل الحضري بالمدينة كذلك طرح خلال هذا الاجتماع الذي دام أكثر من 8 ساعات كل المشاكل المتعلقة بالتنقلات داخل المدينة وشكايات الساكنة وخاصة الطلبة والتلاميذ كما كان الاجتماع مناسبة لمساءلة مسؤولي الشركة عن بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولي الشركة وكذا بعض العمال.

وخلال رده عبر الرئيس المدير العام لشركة موبيليس وجدة عن رفضه التام وتبرأ الشركة من كل التصريحات الغير المسؤولة وعن عزمه اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا المشكل ، كذلك تكوين لجنة تقنية مختلطة لمعاينة مختلف الإكراهات من أجل إتخاد كل التدابير لمعالجتها طبقا للقانون وكناش التحملات ،كما طالب أعضاء لجنة التتبع لجماعة وجدة من الرئيس المدير العام للشركة اتخاد التدابير المستعجلة لتوفير العدد الكافي من الحافلات خلال هذا الاجتماع، ايضا اتفق الحاضرون على انكباب لجنة تقنية مختلطة ومكتب الدراسات لمدارسة إشكالية تأثير عدم توفر المدينة على ممرات خاصة بالحافلات لحد الآن وكذلك تأثير حذف بعض الخطوط الخارجية على البرنامج الاستثماري العام الذي تقدمت به الشركة عند انطلاق عقد التدبير المفوض طبقا للقانون وبنود كناش التحملات.

التقرير سيعرض على أنظار المجلس الجماعي لوجدة قصد دراسته من اجل إتخاد الإجراءات القانونية المناسبة .

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