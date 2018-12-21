إعادة توقيف كارلوس غصن باتهامات جديدة

هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام يابانية اليوم الجمعة بإعادة توقيف رئيس شركة سيارات “نيسان” السابق كارلوس غصن، بموجب طلب الادعاء العام الياباني الذي أسند اتهامات جديدة له.

وذكرت إذاعة “أن أتش كاي” الرسمية ووكالة “جيجي برس” للأنباء، أن غصن تم توقيفه مجددا بتهمة “إساءة حفظ الأمانة”، ما يلقي بمزيد من الغموض على احتمال إطلاق سراحه بكفالة.

وكان نجم عالم صناعة السيارات في العالم يأمل بإطلاق سراحه بكفالة بعد أن رفضت المحكمة أمس طلب الادعاء بتمديد فترة توقيفه لمخالفته القوانين المالية.

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