طقس الجمعه .. استمرار برودة الجو بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس باردا نسبيا، خلال الليل والصباح، بكل من المرتفعات والمناطق الشرقية والسايس والهضاب والجنوب الشرقي.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية في بعض المناطق بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والهضاب العليا خلال الليل وبداية الصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح معتدلة من القطاع الشرقي فوق البوغاز والأقاليم الجنوبية، وستهب شمالية شرقية وأحيانا متقلبة بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 03 و03 درجات بالمرتفعات، وما بين 02 و07 درجات بالشرق وهضاب الفوسفاط، وولماس والجنوب الشرقي، وما بين 06 و12 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و16 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بالمرتفعات، والمنطقة الشرقية، وما بين 17 و24 درجة بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، وما بين 24 و30 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين المهدية وطانطان، وهائجا إلى قليل الهيجان ما بين طرفاية وبوجدور، وهائجا بباقي السواحل

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