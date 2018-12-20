“الدوزي” يعزي في وفاة سائحتين اسكندنافيتين بمراكش

هبة بريس ـ القسم الفني

عبر الفنان المغربي عبدالحفيظ الدوزي عن ادانته لجريمة القتل “البشعة” التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين، الاثنين الماضي، بإمليل نواحي مدينة مراكش،

وقال الدوزي معزيا “ببالغ الأسى والحزن والقلوب المؤمنة، نقدم تعازينا الحارة لعائلتي الضحيتين اللتين قتلتا بطريقة مروعة، وبصفتي فنان مغربي أستنكر هذه الجريمة البشعة التي راح ضحيتها فتاتين في عز شبابهما.

واضاف الاخير في تدوينة فيسبوكية ” كما أعزي البلدين الشقيقين النرويج والدنمارك، وأشدد على أن الذين أقدموا على هذا الفعل الجرمي، بعيدين كل البعد عن الكرم والضيافة والسلم التي يتميز بها الشعب المغربي من شماله إلى جنوبه.

ورفع اكف الضراعة لله عزوجل أن “يجعل بلدنا سالما أمنا وان يحفظ ملكه وشعبه وصمعته من كل شر “

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