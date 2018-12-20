بركان : فعاليات المجتمع المدني ترفع شكاية ضد الراقي أشرف الحياني

هبة بريس : أحمد المساعد

رفعت بعض فعاليات المجتمع المدني شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان ضد الراقي أشرف الحياني على خلفية تصريحاته بخصوص فضيحة راقي بركان.

ورفعت الجمعيات الاتية اسماءهم جمعية أرباب مخابز إقليم بركان /جمعية ارباب السيارات / جمعية السلام للحي الحسني /وجمعية بركان للإعلام والتواصل والتنمية، / شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ضد الراقي الشرعي أشرف الحياني من أجل إذاعة أو نقل خبر زائف من شأنها إثارة الفزع بين الناس.

وحسب الشكاية ذاتها، فإنه بتاريخ 16 دجنبر الجاري وبعد حادثة ” راقي بركان” خرج المشتكى به بتصريح كاذب عن طريق تسجيل تصريح بالفيديو ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي و تم تناقله عبر الواتساب وكذا موقع اليوتيوب والذي جاء فيه بأن “راقي بركان” مصاب بالسيدا وعلى البركانيين إجراء تحليلات الكشف عن هذا المرض وحيث أن هذا الإدعاء الخطير، يأخذ حجما أكثر خطورة اذا علمنا بأن ما يروج ان المعروف “براقي بركان” قد قام بالفساد مع أكثر من 1500 امرأة وحيث أن ما قام به المشتكى به يشكل جريمة إذاعة أو نقل خبر زائف من شانها إثارة الفزع بين الناس المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 42 من قانون الصحافة “

ولهذه الأسباب تلتمس المشتكيات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببركان ،بإصدار أمر إلى الضابطة القضائية بالاستماع إلى المشتكين وإجراء بحث مع المشتكى به ومتابعته من أجل جريمة إذاعة أو نقل خبر زائف من شانها إثارة الفزع بين الناس به وإحالة هذا الأخير على المحكمة في حالة اعتقال نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة مع حفظ حق المشتكيات في الانتصاب كطرف مدني ـ تقول الشكاية ـ

كما تضمنت الشكاية قرص CD مسجل بتصريحات المشتكى به، وللاشارة فراق بركان أودع بالسجن المحلي بوجدة في إنتظار إستكمال البحث معه من طرف قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بوجدة في جلسة ثانية حددت يوم 15 يناير القادم .

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