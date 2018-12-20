عاجل: “البسيج” يوقف خمسيني بدوار القايد متورط في جريمة امليل ( صورة )

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر موثوقة، ان عناصر المركز الوطني للابحاث القضائية ” البسيج” تمكنت قبل قليل من مساء اليوم، من توقيف خمسيني يسمى (ع.ا) بدوار القايد لتابع لجماعة حربيل، غير بعيد عن مقر سكنى احد المشتبه فيهم الثلاثة الذي سبق ان تم توقيفهم صباح اليوم قرب المحطة الطرقية بباب دكالة.

وحسب نفس المصادر، فقد عرف دوار القايد انزالا امنيا من قبل عناصر “البسيج” حيث تم توقيف المعني من داخل محل يستغله في النجارة.

ومباشرة بعد اجراء تفتيش دقيق داخل منزل الموقوف، تم اقتياده مباشرة صوب مقر ولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث والكشف تفاصيل العلاقة التي تربطه بالجريمة البشعة التي هزت منطقة امليل باقليم الحوز.

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