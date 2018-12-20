عاجل: عناصر “لبسيج” تداهم منزل المتهم 4 في جريمة قتل السائحتين

ضاهر محمد؛ مراكش

علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، ان عناصر المكتب المركزي للابحاث القضائية “البسيج” انتقلت قبل قليل من مساء اليوم لمنزل المتهم الرابع في جريمة قتل السائحتين بمنطقة امليل التابعة لعمالة الحوز بداية الاسبوع الجاري.

وحسب نفس المصادر، فأن عناصر البسيج داهمت منزل المشتبه فيه بحي سيدي يوسف بن علي، الذي كان يبيع الهواتف النقالة بممر البرانس، وحجزت بعض أغراضه بعد تعبئتها في صناديق قبل أن تقتاده من جديد في سيارة سوداء اللون.

وسبق للموقوف أن أدين بثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية أحداث البيضاء الإرهابية سنة 2003.

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