الجديدة: شاحنة تنهي حياة رجل مسن على طريق الجرف الأصفر

احمد مصباح – الجديدة

استقبل، ظهر اليوم الخميس، المستشفى الإقليمي بالجديدة، جثة رجل مسن، قضى نحبه إثر حادثة سير، بتراب إقليم الجديدة. حيث تم إيداعها في مستودع حفظ الأموات.

حادثة السير التي وصفت ب”المأساوية”، وقعت فصولها الدموية، في حدود الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الخميس، بعد أن دهست شاحنة كانت قادمة من الجرف الأصفر، في اتجاه مدينة الجديدة، مرورا عبر الطريق الجهوية رقم: 301، وتحديدا على مقربة من “وزين بوطاكاز”، رجلا مسنا من مواليد 1937، كان يعتزم قطع الطريق، دون أخذ الحيطة والحذر. حيث لفظ أنفاسه في الحين.

هذا، وانتقلت دورية راكبة من الفرقة الترابية للدرك الملكي بمنتجع سيدي بوزيد، إلى مسرح النازلة، حيث أجرت المعاينات والتحريات الميدانية، لتحديد ظروفها وملابساتها.

وقد فتحت الضابطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى قصر العدالة بالجديدة.

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