البام : مقتل السائحتين بمراكش فعل شنيع استهدف قيم التعايش

هبة بريس ـ الرباط

قال حزب الاصالة والمعاصرة انه يتابع بقلق بالغ تطورات الجريمة الإرهابية البشعة التي راحت ضحيتها مواطنتين أجنبيتين من الدانمارك والنرويج، بضواحي مدينة مراكش.

واعلن ذات الحزب للرأي العام الوطني والدولي “إدانته الشديدة لهذا الفعل الإجرامي الشنيع المشبع بثقافة الإرهاب والتطرف الأعمى العابر للأوطان، والذي يستهدف قيم التعايش، والتسامح، والسلم. وهي القيم التي تنتصر لها المملكة المغربية، وتناضل من أجلها في مختلف المحافل، وعبر كل مكوناتها ومؤسساتها وتعبيراتها الوطنية والمجتمعية “

واعلن ” البام عن “تضامنه المطلق مع الشعبين الدانماركي والنرويجي في هذا المصاب الأليم، ويقدم تعازيه الحارة لأسر وعائلات الفقيدتين، معربا عن عميق الأسى والحزن من جراء هذا الحدث الجبان والمدان، والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينال من عمق الروابط الإنسانية والتاريخية التي تربط المملكة المغربية ومملكتي الدانمارك والنرويج، وكل الشعوب المحبة للسلم والتعايش والتآخي، كما لا يمكن أن ينال من عزائمنا المشتركة من أجل التصدي لكافة أشكال الإرهاب، أيا كانت مصادره”

وجدد إدانته لكل الأعمال الإرهابية الجبانة التي استهدفت وتستهدف العديد من الأقطار، ويؤكد على ضرورة التعبئة الوطنية المستمرة وتعبئة المنتظم الدولي وكل القوى الحية من أجل التصدي الحازم لامتدادات الفكر الارهابي، وجذوره الثقافية والإيديولوجية التي باتت تهدد الأمن والسلم العالميين.

واكد بأن الشعب المغربي الأبي سيتصدى كعادته لكل المحاولات الإرهابية الجبانة التي لن تنال من عزيمته وإرادته الوطنية للوقوف سدا منيعا ضد مختلف المناورات التي قد تستهدف استقراره، كما قد تستهدف أسس تعايشه المشترك مع كل شعوب العالم.

وجدد دعوته لضرورة التعبئة الوطنية المستمرة واليقظة اللازمة للوقوف في وجه منابع التطرف والإرهاب، أيا كانت أشكاله ومنابعه وقنواته ووسائطه.

واشاد باحترافية الأجهزة الأمنية واستباقيتها في العديد من المناسبات، ويحيي يقظتها الدائمة وعملها على إجهاض العديد من المخططات الإرهابية الخطيرة التي استهدفت بلادنا.