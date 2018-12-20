تعيينات جديدة في مناصب عليا همت 7 قطاعات حكومية

هبة بريس ـ الرباط

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

حيث تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة تجديد تعيين:

مراد الفضيل في منصب مدير الدراسات والأبحاث القانونية؛

– أحمد الزجاري في منصب مدير التشريع والتنظيم؛

– عبد الرحيم منعام في منصب مدير الجمعيات؛

– محمد رضى اعمار في منصب مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية؛

على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين:

– عبد المومن التبياوي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد (جامعة الحسن الأول بسطات)؛

– نجيب الحجيوي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛

على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:

– عبد الإله اباية في منصب مدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات

على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:

– عمر شفقي في منصب مدير الأرصاد الجوية الوطنية؛

على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة:

– نور الدين كسى في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة؛

على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن:

– عبد الرحيم دينار في منصب مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛

على مستوى وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة:

– محمد الفران في منصب مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية

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