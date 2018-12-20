تعيينات جديدة في مناصب عليا همت 7 قطاعات حكومية

هبة بريس ـ الرباط
صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
حيث تم على مستوى الأمانة العامة للحكومة تجديد تعيين:
مراد الفضيل في منصب مدير الدراسات والأبحاث القانونية؛
– أحمد الزجاري في منصب مدير التشريع والتنظيم؛
– عبد الرحيم منعام في منصب مدير الجمعيات؛
– محمد رضى اعمار في منصب مدير المهن المنظمة والهيئات المهنية؛
على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تم تعيين:
– عبد المومن التبياوي في منصب مدير المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية ببرشيد (جامعة الحسن الأول بسطات)؛
– نجيب الحجيوي في منصب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات (جامعة الحسن الأول بسطات)؛
على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة:
– عبد الإله اباية في منصب مدير الموارد والشؤون القانونية ونظم المعلومات
على مستوى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء:
– عمر شفقي في منصب مدير الأرصاد الجوية الوطنية؛
على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة:
– نور الدين كسى في منصب مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ماسة؛
على مستوى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة – قطاع الطاقة والمعادن:
– عبد الرحيم دينار في منصب مدير مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛
على مستوى وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الثقافة:
– محمد الفران في منصب مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية
عزيز من وجدة
في 21:03
هاهما عينوهم بلا فايدة, على الربح لي داروه اللوالة عاد يديروه هادو