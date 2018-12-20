البيجيدي : اختلالات مالية جماعة طنجة تاريخية وعناصر تم تجييشها تهدد سلامة الأعضاء(فيديو)

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

اعتبر فريق العدالة والتنمية بجماعة طنجة ، ماشهدته الدورة الاستثنائية أمس الأربعاء 19 دجنبر بمقر جهة طنجة تطوان الحسيمة ، عرقلة مقصودة من قبل أشخاص تم “تجييشهم” لهذا الغرض حسب ماجاء في بيان الفريق .

وبحسب ذات المصدر ، فعرقلة الدورات الاستثنائية الأخيرة للمجلس الجماعي ، تعد سابقة خطيرة تهدد السلامة الجسدية لاعضاء المجلس الجماعي ، معبرا – اي الفريق – عن استهجانه لمثل هاته السلوكيات التي صدرت عن بعض المستشارين والتي نقلتها عدد من المواقع الالكترونية ، كونها لا تليق بعمل وصورة المؤسسات المنتخبة وتسيء الى المنتخبين والاعراف الديمقراطية.

وبخصوص ازمة مالية جماعة طنجة قال المصدر ذاته ، “أن الاختلالات التي تعرفها مالية جماعة طنجة هي اختلالات بنيوية وتاريخية، رسختها سنوات عديدة من سوء التدبير وعدم الرفع من مداخيل الجماعة بما يتلاءم ونفقاتها المتنامية بشكل كبير”.

واضاف البيان، أن الأزمة المالية “زادها تفاقما متأخرات الأداء المتراكمة لسنوات وتنفيذ الأحكام القضائية بشكل غير مسبوق ولا نظير له على المستوى الوطني، وقد نتج عن كل ذلك عجز بنيوي بلغ مئات الملايين من الدراهم.”.

وجدد حزب العدالة والتنمية، التأكيد على “أن معالجة الاختلالات التي تعرفها مالية الجماعة يقتضي حلولا بنيوية وإجراءات عملية من قبل كافة المتدخلين وعلى رأسهم المصالح المركزية للوزارة الوصية.”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0