شقيقة السائحة الدنماركية : اختي كانت متحمسة للغاية بشأن الرحلة

هبة بريس ـ الرباط

قال صحف دانماركية ان “سيلك كريستنسن ” البالغة من العمر 22 عاما تواجه حالة من الصدمة بعد إبلاغها يوم الاثنين عن العثور على شقيقتها جثة هامدة في المغرب.

وقالت ذات الصحف ان “لويزا فيستيرجر جيسبرسن ” البالغة من العمر 24 عاما قد قتلت يوم الاثنين مع امرأة نرويجية. وان الادلة تشير ان الهالكة تعرضت للدبح بواسطة الة حادة

“سيلك كريستنسن” صرحت للصحافة بالدانمارك ان “أختها لديها عنوان في النرويج ، لذلك لم ير بعضهما البعض في كثير من الأحيان وكانت سعيدة للغاية بعطلة المغرب التي أخذتها مع صديقتها “.

واكدت ذات الصحف ان سيلك تواجه صدمة كبيرة حيث تعيش مع امها وهي لا تكاد تفارق هدية عيد الميلاد الصغيرة الملفوفة التي تلقتها من شقيقتها الهالكة

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