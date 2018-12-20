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في 18:03
عاطينها للخريط والسريط وطالقين علينا زبلكم العفن ودبا كترجم علينا .ابنك يستحق ليس الاعدام وانما الطواف به ببعض ارجاء البلاد واخيرا نسلمه لاسر الضحايا ولو الامر خارج القانون.لعنة الله على الاباء الفاشلين والامهات الفاجرات الفاشلات.
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الفقيه والتبويقة
في 18:03
عاطينها للخريط والسريط وطالقين علينا زبلكم العفن ودبا كترجم علينا .ابنك يستحق ليس الاعدام وانما الطواف به ببعض ارجاء البلاد واخيرا نسلمه لاسر الضحايا ولو الامر خارج القانون.لعنة الله على الاباء الفاشلين والامهات الفاجرات الفاشلات.