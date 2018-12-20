بنعبدالله عن جريمة امليل : تثير فينا الغضب الكبير والشجب العميق والرفض المطلق

هبة بريس ـ الرباط

دعا المغاربة جميعا الى انزال أشد العقوبات في حق المتورطين في جريمة القتل “البشعة” التي أودت بحياة سائحتين اسكندنافيتين، الاثنين الماضي، بإمليل نواحي مدينة مراكش .

وأجمع المغاربة بمختلف تلاوينهم السياسية والحقوقية والفكرية على إدانة جريمة القتل “البشعة” التي أودت بحياة السائحتين بداية برئيس الحكومة الذي قال إن “الحادث طعنة في ظهر المغرب والمغاربة، ولا ينسجم وقيم المغاربة وتقاليدهم وتقاليد تلك المنطقة”.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية جريمة قتل السائحتين الاسكندنافيتين “فعلا همجيا ووحشيا”، مشيرا إلى أن “أمثال هؤلاء القتلة الإرهابيين ليسوا منا ولا يمتون بصلة لهويتنا ولقيمنا ولحضارتنا”.

فيما قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، إن “وحشية جريمة إمليل الإرهابية تستدعي منا أن نعلن للعالم بأسره، بقوة وبصوت واحد، بأن هؤلاء المجرمين الهمجيين الوحشيين وأمثالهم من القتلة ليسوا منا”.

وسجل بنعبد الله، في تغريدة على “تويتر”، أن “جريمة إمليل الإرهابية تلطخنا جميعا بشكل عنيف، ووحشية هذا العمل الإجرامي البشع التي تجرحنا في أعماق ذواتنا تصدم هويتنا الإنسية، ومرجعيتنا الدينية، وتراثنا الحضاري، وقيمنا المشتركة، وتثير فينا الغضب الكبير، والشجب العميق، والرفض المطلق”

وأعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الخميس، عن توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم “في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي”، لينضافوا إلى موقوف آخر اعتقل أمس الأربعاء.

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