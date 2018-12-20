الخلفي: تداول فيديو قتل السائحتين ونشره مخالف للقانون ( فيديو )

هبة بريس ـ الرباط

قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مواجهة الإرهاب تنطلق من نشر الفكر الوسطي المعتدل وعلى الفعالية والتعاون، وهذا ما شهدناه من السرعة التي اشتغلت بها الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الجناة.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، أن التحقيق مستمر ليس فيما يخص هذه الجريمة لوحدها، بل أيضا كل الإجراءات التي ستتخذ من أجل أن يبقى المغرب كما كان بلدا آمنا مستقرا

وأشار الخلفي أن السرعة في القبض على الجناة، والسرعة في التواصل هي أيضا عامل أساسي في تعزيز الثقة في الأمن بالمغرب.

وأكد الخلفي أن اليقظة الأمنية قائمة، ومع نهاية السنة ترفع ، والتعبئة الأمنية قوية لاستقبال نهاية السنة كما جرت العادة.

وأضاف نفس المتحدث أن البحث لازال جاريا للتحقق من صحة فيديو ذبح سائحتين، مشيرا في نفس الوقت أن تداوله ونشره مخالف للقانون وعلينا أن نحذر جدا في هذا الموضوع، لأن القانون واضح.

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