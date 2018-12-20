اغتصاب سجين وإخراج عينيه بعكاشة .. ادارة السجن توضح

هبة بريس

أكدت المندوبية العامة لادارة السجون وإعادة الادماج أن الشريط المصور الذي تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات عدد من المواقع الالكترونية، والتي ادعت “تعرض سجين بالمؤسسة السجنية عين السبع1 لاعتداء واغتصاب ليلة الجمعة 14 دجنبر، من قبل 10 سجناء نتج عنه جروح على مستوى العنق وفقئ عينيه ووضعهما على صدره”، هو “كذب وبهتان”.

وأوضحت المندوبية نقلا عن بلاغ توضيحي لإدارة السجن المحلي عين السبع 1 ، أن “الادعاء بتعرض النزيل (م.م) للاغتصاب وفقئ عينيه من طرف نزلاء آخرين بمن فيهم أخ الفتاة التي يتابع المعني بالأمر بسبب اغتصابها من طرفه هو كذب وبهتان، وذلك لأن ليس هناك أي أخ للفتاة المذكورة رهن الاعتقال بالمؤسسة”.

وأضافت أن السجين المعني “كان معزولا عن باقي السجناء تحت حراسة خاصة من طرف موظف، إذ قام بوضع غطاء النوم فوق رأسه متظاهرا بالنوم، وعمل على إخراج عينيه بيديه”، مؤكدة أنه تم إخراجه على وجه السرعة الى مستشفى 20 غشت لتلقي العلاجات الضرورية.

وذكرت بأن المعني بالأمر سبق أن اعتدى على نفسه بواسطة آلة حادة وهدد بالانتحار، مضيفة أنه تم عرضه، على إثر هذه الواقعة، على طبيب أخصائي في الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى ابن رشد وإخضاعه لمراقبة خاصة.

وأكد المصدر أنه تم إشعار النيابة العامة المختصة بالحادثة، حيث تم، على إثر ذلك، إيفاد عناصر من الشرطة القضائية للاستماع للمعني بالأمر بالمستشفى قصد البحث والتحري في الموضوع.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0