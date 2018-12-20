فاجعة بالجزائر .. وفاة 20 “حراق” ضمنهم أطفال بعد احتراق قاربهم

هبة بريس - وكالات

لقي 20 حراقا حتفهم غرقا جراء نشوف حريق بقاربهم في عرض البحر، والذي كان على متنه 29 شخصا من بينهم أطفال حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم إجلاء الضحايا صبيحة اليوم من طرف سفينة ليبيرية رست بميناء تنس حيث عثرت عليهم ، على بعد 50 ميلا من سواحل وهران.

وأوضح مدير المستشفى، سايب محمد، في تصريح للصحافة المحلية أن مصلحة الإستعجالات إستقبلت صبيحة اليوم، أنه تم استقبال تسعة أشخاص مرشحين للهجرة غير الشرعية، حيث تم إسعافهم ووضعهم تحت المراقبة الطبية وهم يتواجدون في حالة مستقرة، مضيفا أن خمسة من هؤلاء المسعفين أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة بعد احتراق قاربهم.

وأضاف ذات المسؤول أن “خمسة من هؤلاء المسعفين أصيبوا بحروق متفاوتة الخطورة بعد احتراق قاربهم”،مشيرا إلى أن أعمارهم تتراوح بين 11 إلى 39 سنة بالإضافة إلى طفلتين لا يتجاوز عمرهما سنتين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0