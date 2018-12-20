شهود عيان: أحد القتلة هاجم شرطيا ب”ساطور” لحظة اعتقاله

محمد ضاهر - هبة بريس

كشف شهود عيان كانوا على متن الحافلة التي استقلها منفذو جريمة قتل سائحتين بمنطقة امليل باقليم الحوز، عن تفاصيل عملية الاعتقال.

وقال أحد الشهود العيان، أن رجل أمن يعمل بالمحطة، طلب من سائق الحافلة إغلاق الأبواب والوقوف أمام “أسواق السلام” بالقرب من المحطة الطرقية، لحظة توصله بمعلومان حول تواجد المجرمين بالحافلة.

وأضاف ذات المتحدث، أن عناصر الامن حلت على عجل بعين المكان، مشيرا الى أنه لحظة اعتقالهم هاجم أحدهم شرطيا بالسلاح الأبيض “ساطور” وكاد أن يصيبه.

وتابع المتحدث ذاته، أن بقية العناصر الأمنية تدخلت حيث تم تطويق المجرم وإزالة السلاح الأبيض من يده وتوقيفه.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8