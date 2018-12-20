شهود عيان: أحد القتلة هاجم شرطيا ب”ساطور” لحظة اعتقاله

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محمد ضاهر - هبة بريس
كشف شهود عيان كانوا على متن الحافلة التي استقلها منفذو جريمة قتل سائحتين بمنطقة امليل باقليم الحوز، عن تفاصيل عملية الاعتقال.
وقال أحد الشهود العيان، أن رجل أمن يعمل بالمحطة، طلب من سائق الحافلة إغلاق الأبواب والوقوف أمام “أسواق السلام” بالقرب من المحطة الطرقية، لحظة توصله بمعلومان حول تواجد المجرمين بالحافلة.
وأضاف ذات المتحدث، أن عناصر الامن حلت على عجل بعين المكان، مشيرا الى أنه لحظة اعتقالهم هاجم أحدهم شرطيا بالسلاح الأبيض “ساطور” وكاد أن يصيبه.
وتابع المتحدث ذاته، أن بقية العناصر الأمنية تدخلت حيث تم تطويق المجرم وإزالة السلاح الأبيض من يده وتوقيفه.
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المجموع 8 آراء
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مدوخ
في 15:21
اي علاقة لهؤلاء المجرمين بالدين ؟ بالأمس سمعنا بعض الأقلام المأجورة وبعض أشباه الصحفيين المرضى نفسيا والذين يكنون عداء منقطع النظير للدين يحاولون إلصاق التهمة للمتدينين. انتقدوا من يجب انتقاده
غير معروف
في 15:49
هؤلاء قطاع طروق والمجرمين على القضاء تطبيق الإعدام عليهم
مسعودي
في 16:52
نعلى الله المتطريفي عن الحق راي يجيب قتل المجريمين بدون رحمة جزاء ما فعلوه.
الخميسات
في 17:16
وجوه شر الاعدام وقبل الاعدام تعديب بشتى انواع العداب هؤلائي المجرمين شوه المملكة المغربية الشريفة بلد الامن و الامان