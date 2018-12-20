الوزير الأول بكوريا الجنوبية يصل إلى المغرب.. والعثماني يستقبله

نُشر بتاريخ :  2018-12-20 - 14:39
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هبة بريس

حل الوزير الأول بكوريا الجنوبية، لي ناك يوون اليوم الخميس 20 دجنبر بالمغرب، في زيارة عمل وصداقة، تستمر يومين على رأس وفد هام يضم أعضاء في الحكومة ومسؤولين ورجال أعمال.

وكان في استقبال لي يوون لدى وصوله إلى مطار الرباط – سلا، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وبعد أن استعرض تشكيلة من القوات الجوية التي أدت التحية، تقدم للسلام على الوزير الأول الكوري عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات أخرى.

وسيجري الوزير الأول الكوري خلال هذه الزيارة، مباحثات مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، كما سيترأس إلى جانب سعد الدين العثماني جلسة عمل موسعة تتوج بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون.

وستتميز هذه الزيارة بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- الكوري، الذي يشكل مناسبة لتعزيز وتوسيع الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

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