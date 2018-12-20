بوتين : السترات الصفراء عبروا عن تذمّر المواطنين من الوضع

هبة بريس - وكالات

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا جاءت تعبيرا عن تذمّر المواطنين من الوضع في بلادهم بشكل عام.

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي في موسكو اليوم، إن ارتفاع أسعار الوقود لم يعط إلا الدفعة الأخيرة لانطلاق الاحتجاجات، التي عبر فيها المواطنون عن سخطهم للأوضاع السائدة في بلادهم.

ورفض بوتين وضع أي تقييم لأداء السلطات الفرنسية في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرا إلى أن ذلك أمر “غير لائق”.

وحول المقارنة بين ارتفاع أسعار الوقود في روسيا وفرنسا، قال بوتين إن هناك فرقا بين الحالتين، حيث قررت السلطات الفرنسية رفع الأسعار عمدا، بينما الحكومة الروسية تكافح ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وأضاف: “لقد شهدنا ارتفاعا في سعر البنزين منذ سبتمبر من العام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. لكن الحكومة اتخذت على الفور إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار في الداخل، بل عملت على خفضها، وتوصلت إلى اتفاق مع مصافي النفط والشركات النفطية الرئيسية، وفي ذلك فرق أساسي”.

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