السفير هلال يسلم مطرقة مؤتمر مراكش إلى غوتيريس

هبة بريس

استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أمس الأربعاء 20 دجنبر في مقر الأمم المتحدة، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية في نيويورك عمر هلال، بحضور لويز أربور، الممثلة الخاصة للأمين العام لشؤون الهجرة.

وبهذه المناسبة، قدم الدبلوماسي المغربي لغوتيريس المطرقة الرسمية لمؤتمر مراكش، الذي اعتمد في 10 دجنبر الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة والمعروف أيضا باسم “ميثاق مراكش للهجرة”.

وقال السفير هلال بهذه المناسبة: “يتعلق الأمر بالمطرقة التي استخدمت خلال المؤتمر التاريخي الذي اعتمد ميثاق مراكش للهجرة”، مضيفا أن هذه المطرقة هي منتوج حرفي مغربي خالص، صنع خصيصا لمؤتمر مراكش، ليطبع هذا اللقاء الدولي والوثيقة التي اعتمدها “بلمسة تقليدية أصيلة لبلدنا”.

وأكد الدبلوماسي المغربي أن المملكة حرصت على تسليم المطرقة للأمين العام للأمم المتحدة لضمها الى محفوظات الأمم المتحدة، كتذكار للحظة اعتماد “ميثاق مراكش” المشهودة.

وشكر غوتيريس المغرب على هذه الهدية التاريخية التي سيتم إيداعها بمتحف الأمم المتحدة الذي يضم الوثائق والتذكارات التاريخية للمنظمة.

كما نوه الأمين العام باعتماد “ميثاق مراكش للهجرة” من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجددا الإعراب عن تهانيه الحارة للمغرب على نجاح مؤتمر مراكش.

وفي الختام، التمس غوتيريس من السفير هلال نقل تشكراته الحارة للملك محمد السادس، على حفاوة الاستقبال الذي حظي به، والاستقبال الملكي الذي خصه به جلالة الملك خلال مقامه في المغرب.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0