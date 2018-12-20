الرصاص يلعلع بمشرع بلقصيري لتوقيف مجرمين خطيرين

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بفرقة الأبحاث بمفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري، منتصف ليلة أمس الأربعاء، لإطلاق رصاصتين تحذيريتين من مسدسه الوظيفي، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية في السرقة، بعدما أبديا مقاومة عنيفة وعرضا حياة عناصر الشرطة لخطر جدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت لتوقيف مشتبه فيه أحدث حالة من الفوضى بالشارع العام وهو في حالة تخدير متقدمة، غير أنه رفض الامتثال، فيما هدد شريكه عناصر الأمن باستعمال سلاح أبيض، وهو ما اضطر موظف شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري مما مكن من تحييد الخطر، وتوقيف أحد المشتبه فيهما.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما تتواصل الأبحاث والتحريات من أجل توقيف شريكه بعد أن تم تحديد هويته بشكل دقيق.

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