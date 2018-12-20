الحركة الشعبية : ندين هذه “الجريمة النكراء”

هبة بريس - الرباط

على إثر الجريمة الوحشية البشعة التي استهدفت مواطنتين من النرويج والدانمارك بنواحي الحوز، أعلنت الأمانة العامة للحركة الشعبية عن إدانتها الشديدة لهذه الجريمة النكراء، متقدمة بأحر التعازي ومشاعر المواساة الى عائلتي الضحيتين.

الأمانة العامة للحزب، عبرت في بلاغ لها عن أسفها الشديد لهذه الواقعة المؤسفة المدانة بكل الأشكال، والإعراب عن ثقتها في وعي الشعبين الصديقين في مملكتي النرويج و الدانمارك بأن مثل هذه الأعمال الهمجية لا يمكنها أن تؤثر بتاتا على عمق علاقات مبنية على المحبة والسلام والتعايش.

واعتبر بلاغ الحزب، أن هذه العملية الإجرامية في بشاعتها لا تستهدف البلدان الصديقة التي تنحدر منها الضحيتان المأسوف عليهما فقط، ولكن تستهدف المملكة المغربية كبلد معتنق للتسامح والتعايش وباقي القيم الإنسانية المشتركة، مشددا على أن مكافحة الأفكار المتطرفة والمد الإرهابي معركة ومسؤولية الجميع، من خلال تعاون دولي حقيقي على مستوى كل المجالات، أمنية، تنموية، ثقافية وغيرها.

وطالب الحزب، بإلحاق أشد العقوبات واقصاها في حق المتورطين في هذا الفعل الإجرامي الجبان، قبل أن يوجه تحية تقدير وعرفان إلى الأجهزة الأمنية الوطنية على مهنيتها وتميز إنجازها في الوصول إلى المجرمين في ظرف جد وجيز.

ودعا الحزب، جميع مكونات المجتمع المغربي إلى تضافر الجهود للتصدي لكل المظاهر المشينة التي لا تمت بأي صلة لطبيعة الشعب المغربي المسالم والكريم والمضياف.

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