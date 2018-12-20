مدير الخزانة الملكية يدعو صناع القرار لإقامة مؤسسة علمية تعنى بالمخطوطات

ع اللطيف بركة : هبة بريس

دعا أحمد شوقي بنبين، مدير الخزانة الملكية، ” لاقامة وتأسيس مؤسسة علمية في الكوديكولوجيا، التي تهتم بعلم دراسة المخطوط، لأن صناع القرار في العالم العربي والاسلامي لم يدركوا أهمية ذلك”.

جاء ذلك، في محاضرة ألقاها، مساء أمس الثلاثاء، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة أكادير تحت عنوان ” قضايا المخطوط وتحقيق الترات”، التي نظمها فريق البحث في الترات المغربي المخطوط، والذي يرأسه الدكتور مصطفى الطوبي، بحضور عدد من الأساتذة الباحثين وحشد من الطلاب.

وأكد مدير الخزانة الملكية، أن “ممارسة علم المخطوطات يتطلب معرفة الآليات الأساسية في البلاغة والنحو واللغة وأسماء الأعلام وعلوم الترات، فضلا عن أن المخطوط قطعة مادية ينبغي دراسة تجارته وتنقلاته وخياطته”.

ولفت بنبين إلى أن من يمارس علم دراسة المخطوط عليه أن يراكم تجارب، وأن يمتلك حدسا كبيرا، وهذا لن يتأتى له إلا بمعرفة الترات وعلومه ومعارفه”.

وواصل حديثه قائلا:مئات الكتب يعاد تحقيقها، وهذا كارثي، وهذا إجرام. كما أن عددا من النساخ أساؤوا إلى الترات العربي والمخطوطات بسبب تغيير كلماته”، بحسب تعبيره.

وأوضح بنبين أن “العالم العربي يلم أربعة ملايين مخطوط، الأضخم منه في الشرق العربي، فيما تضم تركيا نحو مليوني مخطوط، ولا يعرف عن الترات العربي والمخطوط أي شيء إلى اليوم”.

ولفت بنبين إلى أن محاولاته من أجل تقعيد فهرست المخطوط لم تنجح رغم كل مساعيه مع مختصين وأساتذة باحثين فضلاء في العالم العربي، مما حدا به لتجديد الدعوة لإنشاء مؤسسة علمية تعنى بالكوديكولوجيا، بحسب تعبيره.

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