الوزير الأول بحكومة كوريا الجنوبية في زيارة رسمية للمغرب

هبة بريس

أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة بأن الوزير الأول بجمهورية كوريا الجنوبية، ناك يوون لي، سيقوم بزيارة صداقة وعمل للمملكة من 20 إلى غاية 22 دجنبر الجاري، على رأس وفد من أعضاء الحكومة والمسؤولين الكوريين ورجال الأعمال.

وأضاف البلاغ أن الوزير الأول الكوري سيجري خلال هذه الزيارة، مباحثات مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، كما سيترأس إلى جانب سعد الدين العثماني جلسة عمل موسعة تتوج بالتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون.

وستتميز هذه الزيارة – يضيف البلاغ – بانعقاد المنتدى الاقتصادي المغربي- الكوري، الذي يشكل مناسبة لتعزيز وتوسيع الشراكة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.

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