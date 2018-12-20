المخابرات الدنماركية تكشف: فيديو “الجريمة البشعة” صحيح

هبة بريس

أكدت أجهزة المخابرات الدنماركية الخميس، صحة شريط الفيديو الذي يظهر مقتل واحدة من السائحتين الاسكندنافيتين في المغرب.

وقالت السلطات في بيان “تؤكد دائرة المخابرات العامة، أن شريط الفيديو المنتشر على الإنترنت يظهر مقتل واحدة من امرأتين قتلتا في المغرب”.

هذا وتمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتنسيق مع عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، صباح اليوم الخميس، من توقيف الأشخاص الثلاثة الذين يشتبه في مساهمتهم في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف المشتبه بهم بمدينة مراكش، ويجري حاليا إخضاعهم لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد ملابسات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي، والكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية التي كانت وراء ارتكابه، فضلا عن التحقق من فرضية الدافع الإرهابي لهذه الجريمة والذي تدعمه قرائن ومعطيات أفرزتها إجراءات البحث.

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