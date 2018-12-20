الأمن المصري يقتل 8 من جماعة “الإخوان”

نُشر بتاريخ :  2018-12-20 - 11:06
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن تصفية 8 عناصر تابعين لحركة “حسم” التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، فيما كانوا يخططون لعمليات إرهابية داخل البلاد.

وأشارت الداخلية إلى أن القتلى كانوا على استعداد لتنفيذ عمليات إرهابية خلال احتفالات الأقباط بأعياد الميلاد، بتكليف من قيادات التنظيم بالخارج.

وأضافت أنه تم على الفور التعامل مع معلومات بصدد نشاطهم ورصد مكان تواجدهم وتصفيتهم.

كما اعتقل الأمن المصري 4 آخرين عثر بحوزتهم على أسلحة ومواد تستخدم في تصنيع العبوات المتفجرة.

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