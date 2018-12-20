هبة بريس تكشف تفاصيل اعتقال منفذي “جريمة امليل”

محمد ضاهر - هبة بريس

تمكنت المصالح الأمنية، صباح يومه الخميس، من إيقاف منفذي جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة امليل بمدينة مراكش.

وأفاد مصدر مطلع لهبة بريس، أن بائعا للمياه بالمحطة الطرقية بباب دكالة بمراكش، أبلغ أحد رجال الأمن المتواجدين بالمكان عن المجرمين.

وأضاف ذات المصدر، أن البائع شك في أمر المجرمين الثلاثة بسبب حركاتهم الغريبة ولحملهم حقيبة تظهر داخلها أسلحه بيضاء، حيث استقلوا حافلة كانت متجهة لمدينة أكادير.

وتابع المصدر ذاته، رجل الأمن الى إبلاغ بقية المصالح، قبل أن يأمر سائق الحافلة بالوقوف أمام أسواق السلام بالقرب من المحطة، حيحلت عناصر الأمن في وقت وجيز واعتقلت المتهمين.

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