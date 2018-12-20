هبة بريس

أكدت رئيسة مجلس النواب بجمهورية رواندا دوناتيلي موكاباليزا، أمس الأربعاء 19 دجنبر بالرباط، أن المغرب ورواندا تجمعهما علاقات “متميزة” تتطلع إلى “مستوى أكبر”.

وقالت موكاباليزا،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب المباحثات التي أجرتها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، “بين المغرب ورواندا توجد علاقات متميزة نرغب في الارتقاء بها إلى مستوى أكبر”.

وأوضحت المسؤولة الرواندية أنها بحثت خلال اللقاء الذي جمعها مع بوريطة عددا من النقاط تتمحور أساسا حول علاقات التعاون والتنسيق الأخوية، وهي العلاقات التي تسير – حسب موكاباليزا- “وفق المسار الذي سطره لنا قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس بول كاغامي”.

وأضافت أن هذه العلاقات وجدت ترجمتها في مختلف الزيارات الرسمية المتبادلة، وأيضا من خلال مختلف مشاريع التعاون الثنائي، التي تعود بالنفع على كلا الشعبين.

وكانت دوناتيلي موكاباليزا، التي تقوم بزيارة رسمية للمملكة، قد أجرت أمس الأربعاء، مباحثات مع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، والتي أشادت من خلالها، على الخصوص، بالدور الذي يضطلع به المغرب على المستوى الإقليمي والدولي ومساهماته منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي، في إصلاح المنظمة القارية قصد جعلها “أكثر نجاعة وأكثر استقلالية”.

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