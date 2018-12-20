السعودية: لا نية لتغيير رسوم الوافدين

هبة بريس - وكالات

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إنه لا توجد نية لتغيير الرسوم المفروضة على الوافدين.

وأضاف خلال مؤتمر الميزانية المنعقد اليوم، أن الحكومة تراجع دوريا بشكل عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وتتأكد من أنها تحقق مستهدفاتها.

وأوضح وزير المالية السعودية، أنه إذا تبين أن أي المبادرات الحكومية قد لا يحقق المستهدف يتم مراجعته.

من جهة أخرى، أضاف الجدعان أن أسعار الوقود تخضع لمراجعة دورية، لكن لا توجد نية لزيادة أسعار الطاقة في 2019

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