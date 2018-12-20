أربعيني ينتحر شنقا بالجديدة

أحمد مصباح – الجديدة

أنهى أربعيني حياته بالانتحار شنقا، ليلة أمس الأربعاء، في المنزل الذي كان يقيم فيه بمعية شقيقيه، بحي القلعة بمدينة الجديدة. وقد تم العثور على جثة الهالك معلقة ومشدودة إلى حبل كهربائي.

هدا، وقد كان أول من انتقل إلى مسرح النالزلة، قائد الملحقة الإدارية الثانية، الذي وقع الانتحار في منطقة نفوذه الترابي، في حدود منتصف ليلة أمس الأربعاء. حيث قام بإشعار مصلحة المداومة، التي أوفدت دورية راكبة، أجرت المعاينات والتحريات الميدانية لتحديد ملابسات الواقعة، وأحالت الجثة على مستودع حفظ الأموات بالمستشفى الإقليمي، لإخضاعها، بتعليمات نيابية، للتشريح الطبي.

وتحدثت المصادر على كون الضحية مطلقا، وأبا لطفلين، ولم يكن يعاني قيد حياته من أية اضطرابات نفسية. ورجحت أن تكون ظروفه المعيشية دفعته إلى وضع حد لحياته بشكل مأساوي.

إلى ذلك، فتحت الضابطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد سبب الانتحار، في حال ما إذا أثبتت نتائج التشريح الطبي أن السبب هو “الانتحار

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