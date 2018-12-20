الأمم المتحدة تجدد شكرها للمغرب على “التنظيم المحكم” لمؤتمر الهجرة بمراكش

هبة بريس

جددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا أسبينوزا، الأربعاء 19 دجنبر في نيويورك، الإعراب عن “شكرها للمملكة المغربية على التنظيم المحكم” لمؤتمر مراكش حول الهجرة.

وقالت اسبينوزا في كلمة لها خلال جلسة التصويت على القرار المتعلق باعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة والذي حظي بموافقة الأغلبية الساحقة للبلدان الأعضاء في الأمم المتحدة، إن هذه الوثيقة الهامة “تتناول الأسباب الهيكلية للهجرة وسترشدنا للطريق الصحيح”، مبرزة أنها “ستتيح لنا أيضا توفير الفرص للجميع”.

وتأتي مصادقة الجمعية العامة على هذه الوثيقة الهامة التي أضحت بموجب هذا القرار تحمل اسم ” ميثاق مراكش حول الهجرة”، بعدما تم اعتمادها رسميا بأغلبية كبيرة في مؤتمر الأمم المتحدة الحكومي الذي احتضنته المدينة الحمراء يومي 10 و11 دجنبر الجاري.

وأكدت إسبينوزا أنه “بعد تبني هذا القرار التاريخي يتعين علينا الآن تحويل جهودنا إلى إجراءات ملموسة تخدم قضية الهجرة، والعمل على تنفيذ مضمون ميثاق مراكش”.

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