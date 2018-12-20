نشطاء يطلقون حملة “أسقطوا الجنسية المغربية عن المجرمين” وسط تفاعل كبير

هبة بريس – الدار البيضاء

علمت هبة بريس أن عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعروف اختصارا ب”البسيج” و بتنسيق مع عناصر الضابطة القضائية بمدينة مراكش، تمكنت صبيحة اليوم من إلقاء القبض على المشتبه بهما الاثنين في جريمة مقتل سائحتين بجبل توبقال.

و تمكن الأمنيون المغاربة بناءا على معطيات دقيقة من تحديد هوية و أماكن تواجد المعنيين بالأمر مما مكن من مراقبتهما و تتبعهما قبل أن يسقطا في قبضة عناصر الأمن بالقرب من المحطة الطرقية بمراكش.

و كانت ذات الجهة الأمنية قد قامت مسبقا باعتقال أول الجناة بعد تأكدها من شبهة تورطه في الجريمة البشعة و التي استنكرها كل المغاربة بمختلف أطيافهم و مشاربهم الاجتماعية و انتماءاتهم.

و في هذا الصدد، أطلق عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة افتراضية يطالبون من خلالها السلطات المغربية بإسقاط الجنسية عن المجرمين المتورطين في الجريمة.

و اختار نشطاء الفايسبوك و التويتر مجموعة من الوسوم في هاته الحملة و على رأسها “أسقطوا الجنسية المغربية عن المجرمين” ، و ذلك نظرا لبشاعة الجريمة و كذا تأثيرها على مكانة و أمن و صورة المملكة في ظل كل المجهوذات التي تبذل، حيث لقيت هاته الحملة في الساعات الأولى من إطلاقها تفاعلا كبيرا.

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