نورمحمدوف يغضب ويهاجم صحفيا بعد سؤال “سخيف”

هبة بريس - وكالات

هاجم المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف صحفيا روسيا، بعد أن “شكك” في وطنيته وانتمائه لبلده روسيا، بسبب أصوله التي تعود لإقليم داغستان.

وسأل صحفي من وكالة “أورا” الروسية، بطل الفنون القتالية المختلطة، الذي يأتي من إقليم داغستان الروسي المسلم، عن سبب عدم رفعه العلم الروسي عند دخول الحلبة.

ورد نورمحمدوف باستياء: “دائما ما أفعل ذلك (رفع العلم الروسي).. الكل في أميركا يلقبني (بالروسي) لأنهم لا يعرفون عن داغستان والشيشان والقوقاز”.

وأضاف: “الأميركان يعتبروننا من دولة واحدة، ولكن الأهم أن نعتبر نحن الروس أنفسنا من دولة واحدة، وأن لا نقسم الدولة إلى مجموعات”.

واختتم نورمحمدوف إجابته باستياء: “لا تسألني هذه الأسئلة السخيفة مرة أخرى”.

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