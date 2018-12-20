عاجل: توقيف منفذي جريمة قتل سائحتين ب”شمهروش”

نُشر بتاريخ :  2018-12-20 - 09:16
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ضاهر محمد - مراكش

تمكن كومندو امني قبل قليل من صباح يومه الخميس من توقيف منفذي جريمة قتل سائحتين بمنطقة امليل قرب المحطة الطرقية بحي باب دكالة بمدينة مراكش.

وتم توقيف المعنيين بعد توصل عناصر الامن بمعلومات دقيقة عن مكان تواجدهم، وكذلك وجهتهم المقبلة من اجل التواري عن الانظار، إلا ان حنكة ويقظة رجال الامن مكنت من اعتقالهم وحجز الاسلحة التي استعملت في تنفيذ جريمة تصفية السائحتين.

والى ذلك تم اقتيادهم صوب مقر ولاية امن مراكش من اجل تعميق البحث ووضعهم تحت الحراسة النظرية قبل عرضهم امام محكمة الجنايات.

 

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2 تعليقان

  1. alkhatab omar

    في 09:32

    نظن أنه يجب حرقهم أحياء لقتل الشر معهم !! أو قطع رؤسهم و تعليقها في مداخل إمليل لتكون عبرة لكل معتد على ناس عزل !

  2. Omar daoudi

    في 09:48

    يجب ان ينالو العقوبة المستحقة الا وهي الإعدام أو السجن المأبد

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