ترامب: حان الوقت لعودة جنودنا من سوريا

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “الوقت قد حان” لعودة الجنود الأمريكيين من سوريا، بعد سنوات على قتالهم تنظيم “داعش”.

وقال ترامب في رسالة بالفيديو تم بثها على حسابه عبر تويتر:”لقد انتصرنا… ودحرناهم وأنزلنا بهم هزيمة قاسية. لقد استعدنا الأرض”.

وتابع: “لذا فإن أبناءنا، شبابنا من النساء والرجال سيعودون جميعا، وسيعودون الآن”.

وجاءت رسالة ترامب عقب إعلان البيت الأبيض أمس الأربعاء عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، وانتقال الحملة الأمريكية هناك إلى مرحلة جديدة، فيما أفاد دبلوماسي أمريكي بأن قرار ترامب تم التوصل إليه بشكل نهائي يوم الثلاثاء.

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